Juhtkiri. Poole kallim, poole aeglasem

Võib nõustuda Telia vastulause selle punktiga, mis esitab küsimuse, miks on võetud luubi alla üksnes Telia ning jäetud suurema tähelepanuta teised Eesti teenusepakkujad. Eestis ongi tõepoolest teenusepakkujate hinnatase piirkondades, kus nad omavahel konkureerivad, üsna võrreldav. Pigem võib selle najalt õhku visata küsimuse, et kui Telia kõrvale jätta, kas Eesti internetihinnad tervikuna on õigustatud või käib lihtsalt tarbija nöörimine. Telia puhul on aga pilguheit piiri taha õigustatud, sest Telia Company on üks Euroopa suurimaid telekommunikatsiooniettevõtteid, mis tegutseb üheksas riigis. Kui naaberriikides pakutakse väga erinevaid hindasid, siis see ongi aluseks võrdlevaks analüüsiks.