USA POLIITIKA ei jõua Sakala veergudele just tihti, kuigi see superriik mõjutab Eesti liitlase ja vaba maailma mõttelise liidrina ka meie elu. Näen aastatega aina rohkem, kuidas suundumused, mis on iseloomulikud USA sisepoliitikale, kanduvad ka Eestisse.