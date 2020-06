Keskaegset Viljandit ümbritsesid kolmest küljest võimsad kaitsemüürid. Arvatakse, et aastatel 1260–1300 rajatud müür oli ligi neli meetrit kõrge ja kohati kaks meetrit lai. Vanadest kroonikatest selgub, et müüril oli neli torni, müürist väljaspool kaitsesid linna sügavad vallikraavid. Müüris oli kolm väravat, neist Riia värav on värskest leiust kiviviske kaugusel.