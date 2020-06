Margus Meimeri arvates on ühiskonnas metsanduse teemal palju emotsionaalseid kokkupõrkeid, milles metsaasjadest arusaamist on väga vähe. FOTO: Elmo Riig

Eesti ühe suurima metsaomaniku ja -haldaja, osaühingu Roger Puit juhatuse liige Margus Meimer rääkis, et ka metsandusäri on saanud koroonakriisist pihta, kuid enam on seda sektorit mõjutanud kliimast tingitud hinnalangus ja muud faktorid.