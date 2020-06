Kerly Ilvese isikunäitus "Toit üle prahi" ühendab kunsti keskkonnateadlikkusega

Toidujäätmete, sealhulgas toidu raiskamise ehk toidukao teema on maailmas ja ka Euroopas muutumas järjest aktuaalsemaks. Igal aastal tekib ka Eestis hinnanguliselt ligikaudu 46 000 tonni toidujäätmeid. Peale otsese ressursside raiskamise ja negatiivse keskkonnamõju tekitamise kaasnevad toidu raiskamisega märkimisväärsed kulud. Toidujäätmeid tekib toidutarneahela igal etapil alates selle tootmisest kuni tarbimiseni. Arenenud riikides tekib toidujäätmeid koguseliselt kõige enam toidu lõpptarbimise etapil kodumajapidamistes ja toitlustusasutustes.

See pole Kerly Ilvese esimene näitus, tegus fotograaf on alates 2003. aastast osalenud kümnetel näitustel peamiselt Tartus, aga ka näiteks Kanadas Torontos. Pildistamisega tegi fotograaf algust juba üheksakümnendate lõpus, aga teadlikult on ta seda kunsti lihvima asunud 2005. aastast.

"Eestis on fotograafina, kes ei soovi tavapärast tööd pere- ja ilupilte tehes ega vastsündinuid pildistada, raske läbi lüüa, sest teisi fotograafiažanre eriti ei küsita," märkis Ilves, kelle sõnutsi on fotograafil just näitustel osalemine võimalus pildil püsida.

Ilvese arvates võiks Sakala lugejad ja näituse külastajaid võtta hetke ja mõelda toidu väärtustamisele. "Toitu ära visates viskame ära raha," ütles Ilves. "Kui ka meie midagi ei soovi, siis teised võivad ikka soovida. Leidke võimalusi, kuidas toitu jagada. Tooge ülejäägid tööle, pange sügavkülma või korraldage piknik. Ärge ostke poest reklaamiohvriks langenuna suurtes kogustes toitu, mida te ära kasutada ei suuda."

Kõige suurem samm oleks Ilvese arvates siiski oma kogukonnas toidujagamispunkti rajamine. "See on väike töö võrreldes suure panusega, mis see toidupäästmisesse annab. Ja lõpetuseks, rääkige näitusest ja toidu raiskamise vähendamisest oma sõpradele-tuttavatele."

"Toit üle prahi" tutvustab Euroopas levinud toidupäästmisliikumist Foodsharing, mis sai alguse 2012. aastal Saksamaal. Fotodel on kujutatud täistaimset tarbimiskõlbulikku toitu, mis tänu liikumisele päästetud sai.

Kerly Ilves on vabakutseline fotograaf ja fotograafiakursuste korraldaja, kelle loomingulised teemad seonduvad kaduva jäädvustamise, pikemaajaliste protsesside kaudu tekkinud muudatuste ülesvõtmise, taaskasutuse ja väliseestluse temaatikaga.