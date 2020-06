Nullist sajani ja tagasi ehk Koroonakriisi head õppetunnid

Eks sellest viirusest ole kõigil juba kõrini, kuigi maailmas on seis isegi veel kehvem kui kuu-kaks tagasi. Praegu lisandub iga päev umbes 100 000 nakatunut. Mõnikord rohkem, mõnikord vähem, aga erilisi lamenemise märke globaalne kõver ei näita. Eesti on ainult kübe selles meres. Asja uudsus on muidugi kadunud ning just uudsuses ja teadmatuses peitub hirm. Kas nüüd ongi käes aeg, kui oleme õppinud koroonaviirusega koos elama?