Politsei vägivaldsus ja rassikonfliktid ei ole USA ühiskonnas uued nähtused ja arvan, et oli vaid aja küsimus, millal see kõik eskaleerub. Võime vaielda, kas selle põhjustas koroonakriisijärgne rahulolematus, kehv riigivõim või hoopis miski muu, kuid laias laastus ei ole see tähtis. Probleem on suur ja olnud õhus kaua aega ning praegune on vaid tagajärg.