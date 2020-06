Kui veel teisipäeva lõuna ajal kinnitas linnavalitsuse teedespetsialist Heikki Teearu Sakalale, et bussipeatus jääb eramaja värava taha vähemalt sügise lõpuni, sest liiklusohutuse mõttes on see õige koht, siis kohaliku politseijuhi Margus Sassi ja linnapea Madis Timpsoni omavahelise läbirääkimise tulemusena langes otsus, et täna arutatakse, kuhu ajutine bussipeatus kesklinna remondi lõpuni püsima jääb.