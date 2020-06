Jakobsoni kooli staadioni ja Männimäe lasteaia naabrusesse kavandatava jalgpallihalli loomiseks on praegu linnavalitsuses pooleli planeerimisprotsess. Tänavu sügiseks peaks Madis Timpsoni sõnul see lõpule jõudma, misjärel korraldatakse hange, et vähemasti novembrikuus alustada ehitustöödega. Planeerimis- ja ettevalmistustöödeks on linnal selle aastanumbri sees planeeritud kulutada 200 000 eurot.