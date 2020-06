Lisa Kroeber Jewellery on kiirelt tuntust koguv ettevõte, kus valminud kõrvarõngad on Eesti naiste seas hinnatud, näiteks on neid oma saates kandnud teleajakirjanik Anu Välba. Nüüd valmistas ettevõte 24 oranži tänumeenet, mis antakse kätte 3. juunil eesliini töötajate ja vabatahtlike auks korraldataval tänuüritusel.