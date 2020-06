«Eesti novell 2020» on juba kolmas osa sarjast, mille koostajad on seadnud enesele eesmärgiks koondada viimase aasta jooksul avaldatud novellid, mida nad peavad meie kirjandusmaastikul parimaks. Enamik koorest on riisutud muidugi Loomingust ja Vikerkaarest, sekka üks lugu Värskest Rõhust ja paar lugu autorikogumikest.