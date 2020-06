Viljandis algas suvitushooaeg

Ametlik suvitushooaeg kestab Viljandi linna järvede ääres 1. juunist 31. augustini. Viljandi järve ääres on avatud paadilaenutus ja kohal on rannavalve iga päev kella 10–20. Paala järve ääres on rannavalve iga päev kella 12–20.

Linnapea Madis Timpson ütles, et Viljandi on suvitajate jaoks valmis ja hoolimata endiselt kehtivatest tervisekaitsemeetmetest, saab linnas mõnusalt aega veeta. "Rannad on korrastatud, ujumiskohad üle vaadatud ja terve linn sõna otseses mõttes õide puhkenud. Viljandi ootab külalisi!"

Mõlemas ametlikus rannas on lastele suur mänguväljak. Viljandi järve rannas on ka välijõusaal, kolm võrkpalli- ja kolm rannatenniseväljakut, korvpalliplats, petankiväljak ja tenniseväljakud. Lisaks kulgeb ümber järve 12-kilomeetrine terviserada.