Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla ütles, et Viljandi ilmajaam arvutas kuu keskmiseks õhutemperatuuriks 9,4 kraadi, mis on 1,9 pügala võrra vähem, kui on aastakümnete jooksul normiks saanud. Viimati möödus mai siin kandis veel jahedamalt 1999. aastal, mil kuu keskmiseks õhutemperatuuriks jäi 8,2 kraadi.