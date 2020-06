Viljandi kultuurikalender on avalike ürituste poolest juunis ja juulis pehmelt öeldes hõredavõitu. Pilt hakkab elavnema juulikuu lõpus.

Meie Mees ja Hotzenplotz

Viljandi lauluväljakule, mis on tuntud kui maakonda põiganud suvetuuride meelispaik, on praeguste plaanide kohaselt selle suve esimese suurema ettevõtmisena 30. juulil oodata ansamblit Meie Mees koos kollektiiviga Sinu Naine. Platsis on ka Maie, keda kehastab Henrik Normann.