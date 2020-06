Saarepeedil said lapsed lõpuks hullata

Noorsootöötaja Getter Kahro sõnul tuli lapsi kohale üllatavalt palju. «Eelregistreerimine oli üsna tagasihoidlik ja selle järgi arvasime, et tulijaid on vähe, kuid praegune pilt on väga rõõmustav,» hindas Kahro lastekaitsepäevast osavõttu ja lisas, et vanemad tõid lapsi autodega kaugematest küladest, näiteks Karulast ja Moorist, Saarepeedi asulast olid vaid mõned.