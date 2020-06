Abja spordi- ja tervisekeskuse juhataja Kristi Tammist ütles, et üks saun ja bassein on lahti olnud kaks nädalat, esmaspäevast avati terve veekeskus. «Ainult basseini ja ühe sauna pärast käis ikka vähem külastajaid kui muidu, usun, et nüüd hakkab neid taas rohkem käima,» sõnas Kristi Tammist.