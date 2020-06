Töötukassa noorte valdkonna juhi Olav Kerseni sõnul tuli hiljutisel töötukassa virtuaalmessil «Suveks tööle» välja kurb tõsiasi, et võrreldes eelmise aastaga on märksa vähem tööandjaid, kes oleks valmis pakkuma üleüldist hooajatööd ja tööd alaealistele. «Tunduvalt on vähenenud majutuse, turismi ja toitlustusega seotud tööpakkumised. Kui tööandjal on valida noore ja kogenud täiskasvanu vahel, eelistab ta lihtsamat varianti,» nentis ta.