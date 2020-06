Töötukassa karjäärispetsialist Ly Müürsepp rõhutas, et tööle kandideerimine algab eneseanalüüsist. FOTO: Elmo Riig

Et praeguses olukorras on tööturg orienteeritud jälle tööandjale ja ühele töökohale kandideerijaid on palju, tuleb CV ja motivatsioonikirjaga vaeva näha ning tööintervjuuks end korralikult ette valmistada.