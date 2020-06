Politsei jahtis purjus autojuhti ja ärandajat

Laupäeva õhtul sai politsei teate, et Põhja-Sakala vallas Mudiste poe juures pidasid inimesed kinni kaupluses käinud mehe, kellel olid joobetunnused. Inimesed hoidsid meest kinni, et too purjuspäi autot juhtima ei läheks, aga purjutajal õnnestus end vabaks rabelda ja põgeneda.

Ööl vastu pühapäeva sai politsei teate pealtnägijalt, et Viljandis sõitis üks auto vastu laternaposti ning autot juhtinud noormees põgenes sündmuskohalt. Teada on, et sõiduk ärandati samal päeval Viljandis ühe hotelli parklast. Politseile on arvatav autojuht teada, aga täpsemad üksikasjad on selgitamisel.