"Lapse suur tegu". Noor füüsikahuviline sai presidendilt maineka preemia

Presidendi kantselei kirjelduses on välja toodud, et Bert Siimon juhendab Jakobsoni kooli esimese klassi laste robootikaringi "Nutikad robootikud" tõelise entusiasmiga ning väikeste laste edenemise ja arengu heaks on ta valmis loobuma kasvõi puhkepäevadest ja unetundidest. Vanemad ja lapsed hindavad väga noore õpetaja teadmisi, oskusi, suurt südant ja mõistvust. Robootikaring ühendab programmeerimise, loodusteadused, matemaatika ja masinaehituse ning on hüppelaud robootika põhitõdede tutvustamisele.