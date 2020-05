Sudistes põleb mets

Päästemasinaid on sündmuspaigal palju. Lisaks Viljandimaa päästjatele on tulnud abiväge ka Pärnumaalt ja Valgamaalt, samuti on kohale toodud suured ATV-d, mis on maastikul kustutamiseks väga efektiivsed. Päästekomandod olid saabunud Mustlast, Abja-Paluojast, Kilingi-Nõmmest, Tõrvast, Suure-Jaanist ja Viljandist.