Kriis tabas rängalt ka Cleveroni. Poolsada töökohta kaob

Cleveron postitas oma kodulehele aktsionäride üldkoosolekule ettevõtte juhi Arno Küti videopöördumise. Kütt räägib selles, et uus olukord on muutnud paljudele ettevõtetele eksisteerimise ülikeeruliseks ja suur hulk ettevõtteid pankrotistub. Samas annab praegune olukord Küti arvates paljudele uusi võimalusi arenguhüpeteks ja uute turgude võitmiseks. "Viimaste hulka kuulub ka Cleveron," lisas ta.

2019. aastal saavutas Cleveron läbi aegade parima tulemuse: nende müügitulu oli 66 miljonit eurot ja puhaskasum kasvas 12,7 miljoni euroni. Tänavu Kütt positiivseid majandustulemusi ei ennusta ja esimeseks poolaastaks prognoositakse 87 protsendi suurust käibelangust ning kolme miljoni eurost kahjumit. Peaaegu kõik Cleveroni kliendid on koroonakriisi tõttu kandnud suurt kahju. "Eriti kõvasti on pihta saanud need jaemüüjad, kes müüvad tarbekaupu. Paljud ketid on olnud paar kuud suletud, hooajakaubad müümata. Investeeringud on peatatud ja kõik see kajastub ka Cleveroni tulemustes," rääkis Kütt videopöördumises.