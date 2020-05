Triin Loide: Google'i otsimootoris on lugu kehv. Olen korduvalt veendunud, et vähegi teravamate teemade puhul vaatan ma maailma läbi väga kitsa pilu. FOTO: Elmo Riig

Me elame mullis – mõni suuremas, mõni väiksemas. Hoolimata sellest, et kogu maailm on meist paari klõpsu kaugusel, on mingist teemast objektiivse või tasakaalustatud ülevaate saamine ülesanne, mis nõuab eraldi pingutust, süvenemist ja vahel ka tehnilist taipu.