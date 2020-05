Lõpueksamid on paras katsumus isegi parematel aegadel. Ilmselt mäletavad lugejad, kel need seljataga, seda kõike üsna hästi. Lõpueksamiteks valmistumine ja nende pärast higistamine algab tükk aega enne kevade saabumist ning see jätab üsna tugeva jälje noore inimese psüühikasse.