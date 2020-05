Selle nädala Sakalas on ilmunud kaks lugu loomadest, keda elutee on kokku viinud inimeste ja olukordadega, mis on nõudnud loomakaitsjate sekkumist. Niisugused juhtumid jõuavad meediasse muidugi üsna tihti, aga enamik sellest jäämäest on sügaval tumeda ja sogase vee all peidus.