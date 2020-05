Kristel Sass - Pipi Pikksukk, kelle hing kuulub lastele

Esmaspäeval, 1. juunil on rahvusvaheline lastekaitsepäev – tähendusrikas päev kõikidele lastevanematele ning inimestele, kes on lastega suuremal või vähemal määral seotud. Igale lapsele on parim kingitus eluterve armastav perekond. End Pipiks nimetava Kristel Sassi lapsed on niisuguse kingituse elult saanud.