Viimasel ajal on inimsilmale nähtamatu viiruse kõrval meedia tähelepanu püüdnud ka mitusada kilo kaaluvad karud. Küll kohtutakse nendega metsas jalutades, küll tulevad nad ise linnavurlesid kaema. Säärased sündmused on elevile ajanud Sakala fotograafi Marko Saarmi, kes on juba mitmel päeval neid aukartust äratavaid metsaelanikke ühe söödakoha juures passimas käinud. Seni tulutult.