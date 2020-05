Pooled Meleskist varastatud tarud ilmusid välja Vastemõisas

Tarud leidis üks kohalik neiu, kes sealkandis jalutamas käis. Sakala vahendatud uudisest oli talle vargus silma jäänud ning ta märkas, et tee äärde on tekkinud neli sellist taru, mida varguseohver oli kirjeldanud. Mesilaspered olid tarudes sees.

Nüüd uurib politsei, kuidas tarud Meleskist poolesaja kilomeetri kaugusele jõudsid. Maria Laur on veendunud, et vargad pidid peale passima, millal tema tarusid saaks varastada ning see oli üsna põhjalikult ettevalmistatud kuritegu.