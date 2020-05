Täna sooritasid abituriendid eesti keele lõpueksamit. Tänavu aga erines eksamiprotsess varasematest. Et omavahelist kokkupuudet vältida, sisenesid abituriendid koolimajja mitmest uksest. Sissepääsude juures ootasid õpetajad ja laual olid desinfitseerimisvahendid ning soovijatele maskid ja kindad. See kuuetunniseks teadmisteprooviks valmistuv Viljandi gümnaasiumi abiturient on kaitsemaski ette pannud.