Kolm, kaks, üks! Läks! Abituriendid alustasid hommikul emakeele eksamit

Sagimine kooli ümber käis juba kella üheksa paiku, kui sissekäikude juures võis näha õpilasi askeldamas ja õpetajaid saabumas. Nimelt on tänavu ette nähtud, et eksamile saabujad sisenevad erandkorras eri ustest, igal õpilasel oli teada, kust tema võib majja minna. Iga sissepääsu juures oli laud, kus oli desinfitseerimisvahend ning sealt sai võtta kummikindad ja maski. Samuti on sel aastal eksami sooritajad jaotatud eri klassidesse rohkem laiali, et nad saaksid järgida 2 + 2 reeglit. Sakala ajakirjanikke hoonesse ei lubatud.