Loomulikult ma ei soovi, et kedagi karistataks pahatahtlikkusest, aga leian, et sama seadusepügal võiks laieneda ka lihtsalt joobes juhtidele. Mitte, et enese mäluauku joomine midagi välja vabandaks, aga kriminaalses joobes inimesed on suuremal või vähemal määral automaatpiloodil ning nii mõnigi ei pruugi järgmisel päeval jaoskonnas ärgates mäletada, kuidas ta sinna sattus või mis päev on.