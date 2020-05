Juba aastaid on Viljandi järvel probleemiks olnud skuutri- ja jetisõitjad, kes teistega ei arvesta. Politsei on saanud igal suvel kaebusi nii rannasviibijailt kui järveäärsetelt elanikelt, kelle rahu nood häirivad, aga seni on ta olnud võrdlemisi jõuetu korrarikkujaid taltsutama. Lubatust kiiremini sõitvad jetid ja skuutrid tekitavad ka tugevat lainetust ning seavad sellega teisi järvelolijaid ja ujujaid teinekord lausa ohtu.