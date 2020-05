Kuidas kollektiivse kaose ajastul märgata üksiolemise ilu

Kuulus psühhoanalüütik Carl Jung räägib oma põhiteoses «Mina ja alateadvus» kollektiivsest ja individuaalsest alateadvusest. Kollektiivne alateadvus on päritud ja sisaldab endas seda, mis on kogemuspõhine. Sellest, mida näeme praegu ühiskonnas toimumas, saab järeldada, et inimestes on ühiselt vallandunud sellest kogemusepõhisest päritud pajast alateadlikke käitumismustreid, mõtteid ja emotsioone. Eriolukorras on tegutsemis-, olemis- ja tarbimisvõimalused kitsendatud, mistõttu saab prioriteediks see, mis on parajasti tähtsaim. Õige info puudumisel oleme veel tundmatul pinnasel, kus saab levida palju teooriaid ja arvamusi. Seal, kus on erinevuste paljusus, on ka paratamatus, et tekib rühmitusi ja liikumisi ning palju arvamuste vasturääkivust. Oleme mõistetud üksindusse, ent meie infoväljas on siiski palju müra.

SEE, MILLEGA inimene harjub, muutub tema turvatsooniks. Selleks, et kõigutada infovälja kaudu inimeste turvatunnet, ei ole palju tarvis. Kui kaob turvatunne, asendub see kiirelt hirmuga. Hirm on instinktipõhiselt ürgne ja ellujäämiseks tarvilik. Kui loom tajub ohtu, jookseb ta midagi mõtlemata ohutuse poole. Seega hirm ei ole olemuselt paha, sest see on mõeldud olema meie kaitseks välise ohu eest. Vastasel juhul võiks oletada, et meie haiglad oleksid hulljulgete tõttu pidevas ülekoormuses.

Küll aga on oluline hirmutundega tegelda siis, kui see on alles algstaadiumis. Pidevas hirmutundes viibimine viib inimese paratamatult stressiseisundini, mille edasi arenedes saavad avaneda vanad haavad. Psühhoteraapia valdkonnas on teada, et varajase psühhotrauma juured saavad tulla üksindustundest, mahajäetusest ja paanilistest hirmudest. Selliseid tundelukke ei ole keeruline avada, kui ümberringi paanika ahelana liikuma hakkab ja inimene on sunnitud oma psüühikaga koduseinte vahel üksi olema.

Suur vastutus olukorra reguleerimisel on meedial, kes seab olude sunnil fookuse tähtsaimale, saades võimaluse näidata ­eetilisust ja solidaarsust rahvaga. Kuidas esitada kõige puhtamat infot olukorras, kus on palju sellist, mida me ei tea ja alles õpime tundma? Tajudes oma panuse osakaalu ühiskonnas, võiks eeldada, et inimene tajub endas ka vastutust oma sõnade ja tegude eest. Ma sooviksin, et ka meie ajakirjandusmaastikul sellele südamest mõeldaks, enne kui uudistekeskkondi surmastatistikaga üle uputatakse. Öeldava olulisuse tunnetamiseks ei ole ju palju tarvis: võtta hetk vaikuses ja tunnetada, kas soov on edastada sõnum, mis ühendab või eraldab. Arvo Pärt on öelnud nõnda: «Enne, kui keegi midagi ütleb, peaks ta võib-olla mitte midagi ütlema.»