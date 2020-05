Viirus sundis Kolmeksis ühe tsehhi jagu inimesi koju

Viljandis Planeedi tänaval asuva aktsiaseltsi Kolmeks juhataja Leho Haldna ütles, et tema sai nakatumisjuhtumist teada terviseametilt neljapäeva hommikul. "Terviseamet teatas sellest faktist ja selgitas, et viiruseosakesed hävivad 72 tunni jooksul ja on vaja teha desinfitseerimine. Selle info põhjal panime ühe osakonna kinni ja saatsime inimesed koju," rääkis Haldna. Tema sõnul oli positiivse diagnoosi saanud nakatunu tööl olnud kõigil varasematel päevadel, kuid haigusnähte tal juhataja teadmist mööda ei olnud, sest ettevõttes kehtib kord, et tõbiseid inimesi tööle ei lubata.