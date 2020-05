Kraaksumise ja kummikindapadina keskel tribüünil luku taga ehk Iseäralik jalgpalli vaatamise kogemus

Jah, sel hooajal ongi kõik teisiti. Olgugi et Eesti jalgpall on mõne teise spordialaga võrreldes koroonakriisist veidi kergemalt pääsenud ja Premium-liiga hooaeg on uuesti käima lükatud, on reeglid platsil ja selle kõrval ranged. Üks mis kindel: ühele mängule ei lubata rohkem kui 100 inimest.