«Siin tahaksin ise elada,» mõtlesin, kui osaühingu Mangeni PM juhatuse liige Maarika Susi Sakalale majas ringkäiku tegi. Ehkki siinkirjutaja oli enne koroonakriisi koostanud kolm aastat igal nädalal Sakalas ilmuvat rubriiki «Kodu», siis Koksvere majaga võrreldavaid modernseid elamisi kohtasin selle aja jooksul üksikutel kordadel. «Minu arvates on see tõeline villa, kus on olemas kõik, millest võib unistada, valgust ja avarust on siin uhkelt,» kommenteeris Maarika Susi.