Kelmiküla eided kutsuvad oma õuele aega veetma

Kunstnik Ave Nahkur on saanud Viljandit koduks pidada juba kaks aastat. Selle ajaga on ta oma Tartu tänava lõpus asuvas majas galerii püsti löönud ja naabritega tutvust sobitanud. Klapp on just parasjagu nii hea, et nüüd hakatakse Nahkuri õuel üheskoos kogukonnakohvikut pidama. Ajasime peasüüdlasega toreda uudise valguses juttu.