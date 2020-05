Holstre-Nõmme orienteerumispäevak tõi starti peaaegu sada inimest

Rada kulgeb Tääksi oja kallastel, mis on kohati kuni 25 meetrit kõrged. Kõrguste vahe maastikul on veidi üle 30 meetri. Tääksi oja vasakkalda reljeef on orvanditega liigendatud orunõlv, parem kallas on laugem ja meenutab tükati Lõuna-Eesti kuppelmaastiku väikevenda. Kõrguste vahed on seal väiksemad ja metsaste küngaste vahel siuglevad erineva suurusega lagedad siilud.