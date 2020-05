«Kaitsevöönd on mälestisest 50 meetrit, osa auke olid üsna piiri peal ning võib arvata, et otsiti muinasajast pärit esemeid, aga ilmselt leidis ta ainult mahapudenenud uuemast ajast pärit münte, mis olid murukamara sees ja panid tema aparaadi piiksuma,» rääkis muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Anne Kivi. «Lõhavere linnus on üks enim uuritud ja kõige rohkem läbi kaevatud linnuseid. Võimalik, et arheoloogid kaugemas tulevikus sealt üht-teist veel avastavad, tehnika ja teadus ju areneb kogu aeg.»