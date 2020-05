Kõik müüjad, kellega Sakala suhtles, nentisid, et Viljandi uute autode turg on viimastel kuudel olnud väga vaikne, kuid eriolukorra lõpp tõi väikse lootuskiire.

Rael Autokeskuse juhataja Lauri Vaiksaar rääkis, et jämedalt öeldes vähenes ­uute autode müük eriolukorra ajal kaks-kolm korda ja see on mõjunud märgatavalt ettevõtte käibele. «Kui muidu müüsime siin ilusatel kuudel 12–15 autot, siis praegu on selline viie auto tase.»