Vargad viisid tarud koos mesilasperedega minema

Maria Laur on Meleski lähistel Linnamäe talus aastaid mesilasi pidanud. Kui varasemalt on talle tuska teinud tarude kallal lammutanud karud ja nugised, siis nüüd on suure kahju teinud pahatahtlik inimene. Nimelt on nii mesilaspered kui nende kodud järelhaagisele tõstetud ning kõige täiega minema viidud.