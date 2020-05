Omavalitsused tegid kohalikku eelarvet selgitava ülevaate

"Võrreldes eelmiste aastatega on omavalitsuste eelarvete lühiülevaate koostamise aktiivsus oluliselt kasvanud ning see näitab omavalitsuste paindlikkust ja avatust," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Kui 2016. aastal koostas lühiülevaate 19 protsenti omavalitsustest, siis käesoleval aastal juba 80 protsenti. See on selge märk, et omavalitsused mõistavad enda kasvavat rolli kohaliku kogukonna teadlikkuse kasvatamisel ja avaliku raha kasutamise läbipaistvuse suurendamisel."

"Linnade ja valdade eelarvete ülevaadetega tutvudes tasub silmas pidada, et omavalitsustel on küll koroonaviiruse tõttu keerulisemad ajad kui aasta varem, kuid samas on selle aasta esimese nelja kuu tulumaksu laekumine olnud neile suurem kui 2019. aastal," ütles riigihalduse minister. "Üldiselt on omavalitsuste finantsseis aga hea ja see lubab oodata, et nad saavad rahuldavat hakkama ka koroonakriisi tagajärgedega. Lisaeelarves eraldati omavalitsustele kriisimeetmete raames täiendavalt 130 miljonit eurot kulude katteks ja investeeringuteks. Sellegipoolest jälgime me omavalitsuste üksikisiku tulumaksu laekumist ning teise poolaasta alguses saab otsustada, kas peab rakendama mõnes kohalikus omavalitsuses alalaekumise kompenseerimist."