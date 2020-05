Noored Kotkad saavad 90

Riigis kehtivate piirangute tõttu tähistatakse mai lõppu planeeritud pidulikku juubelit hoopis oktoobri keskpaigas. Siis tänatakse silmapaistvaid liikmeid, toetajaid ja Noorte Kotkaste organisatsiooni sõpru. Aastapäevaüritused on maakondades, kus noorkotkaste ja noortejuhtidega korraldatakse põnevaid ettevõtmisi ja pidupäev saadetakse vääriliselt mööda. Malevad üle Eesti heiskavad aastapäeva auks lipud, korraldavad juubelile pühendatud matku ning tähistavad perekondlikult oma kodudes.

Eriolukorrast tingitud piirangud tähendasid loomulikult ka noorkotkastele automaatselt kõikide sellele perioodile planeeritud ürituste ära jätmist, sealhulgas ka suure juubeli tähistamine. "Kõik liikmed on kindlasti ootusärevad, millal taas laagrisse saab ning mul on hea meel tõdeda, et see aeg ei ole enam kaugel. Vastavalt valitsuse kehtestatud nõuetele on maakondlike suvelaagrite korraldamine siiski võimalik," sõnas Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm.

Peavanem on väga uhke kõikide noorte ja noortejuhtide üle, sest sellel keerulisel ajal leidsid nad võimalusi, kuidas organisatsiooni tegevusi elus hoida. Käidi matkamas, õpiti järguteemasid ja korraldati veebikoondusi. "On hea tunne kõrvalt näha, et organisatsioon on, et jääda ja vaatamata kõigele me saame hakkama," lisas Tamm.