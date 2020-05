56-kohaline kaugsõidubuss MAN Lions Coach C ja 17 kohaga väikebuss Ford Transit on olnud müügil peaaegu kaks kuud. Ugala teatri haldusjuht Kaido Kivipõld ütles, et bussid on müügil seetõttu, et teater ei kasuta neid otstarbekalt. «Tundub nagu oleks need kriisiga müüki pandud, aga tegelikult on ikka kulude kokkuhoid eesmärgiks. Ühel on paar kohta liiga vähe ja teisel on paar kohta liiga palju. Kulude kokkuhoiu mõttes on mõistlik leida kahe bussi kesktee.»