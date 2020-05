Viljandi valla otsus uue vallamaja ehitus pausile panna on ilmselt õige. Mitmel põhjusel. Ehitajale on see arusaadavalt muidugi valus hoop, aga praegused ehitustööd ja investeeringud, et majandust kriisi ajal käimas hoida, peaksid olema siiski hästi läbimõeldud ja perspektiivikad. Plaanitava vallamaja kavand on tõesti väga ilus, aga Viljandi linna ja valla endagi saatus on praegu mõnes mõttes lahtine.