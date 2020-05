Kokkuvõte. Eriolukorra õppetunnid Viljandis

Õppetund distantsõppest, mida tulevikku kaasa võtame: kasutame julgemalt veebis õppimise ja õpetamise võimalusi. See on mõnele lapsele võib-olla hea vaheldus, kui igapäevane koolielu ja sellega kaasnevad probleemid kuhjuma kipuvad. Need õppurid ja pedagoogid, kes olid enne juba samalaadseid digiõppepäevi kogenud ja katsetanud, tulid uue olukorraga muidugi palju paremini toime. Õpetajatel oli vaja ümber seada oma töö eesmärk: mitte kontrollida õpilase sooritust, vaid keskenduda just nimelt õpetamisele. ­Tean, et ühes meie koolis lasi üks õpetaja õpilastel ülesandeid lahendada ja endale neid saata ei käskinud. Õpilased lahendasid rõõmuga, endale.

Vabariigi valitsuse otsusega suleti 16. märtsist ka huvikoolid. Edumeelsemad ja nutikamad huviõpetajad kolisid oma tööga samuti veebikeskkonda. Nüüd oleme kindlad, et puhkpilli, kitarri ja ka iluvõimlemist on võimalik veebi teel juhendada ja harjutada. Mitu erahuvikooli kasutas samuti kriisi ajal netijuhendamist ning vanemad jätkasid õppetasu maksmist. Koolijuhid on ehk edaspidigi julgemad seda võimalust kasutama, et kaugel või teises linnas elav õpetaja võiks mingi hulga tunde kohapeal anda, aga siis jätkata distantsilt ka näiteks pilliõppe õpetamist. Oluliseks saab sel juhul just tehniline varustatus.

ERILISES OLUKORRAS on saanud kinnitust raamatukogude vajalikkus. Kui eriolukorras olid suletud kõik teised kultuuriasutused, siis raamatukogu jäi Viljandi südameks. Ka raamatukoguhoidjad olid ju omal viisil eesliini töötajad: oli väga tähtis pakkuda inimestele head lugemisvara, mis aitas muremõtteid hajutada ja sunnitud isolatsiooni võimalikult meeldivalt taluda.

Raamatukogu on selles kriisis reageerinud loovalt ja ennetavalt, leides tavapärase laenutustöö kõrvale teisi lahendusi. Oleme tõestanud, et raamatukogu suudab kasutajate vajadustest lähtudes reageerida operatiivselt ja paindlikult ning oma teenuseid muuta. Muutused on olnud ootamatud ja järsud, kuid raamatukoguhoidjad on olukorraga hästi toime tulnud ja juurutanud kiirelt näiteks kontaktita laenutuse. Kui märtsis oli päeva keskmine külastajate arv 100 ringis, siis ka maikuus on see sama ja laenutatakse keskmiselt ikka 535 raamatut päevas. Igatahes pole kriis meie lugemisjanu kustutanud ega ka kasvatanud, aga teenuseid ja tegevusi on kuhjaga juurde tulnud.

Vaevalt paar aastat Viljandi linnavalitsuse juures tegutsenud kinnisvara haldusamet eesotsas Andres Mägiga on oma vajadust ja olulist rolli kriisi ajal auga tõestanud. Tänu sellele ametile olid kõik asutused varustatud piisava hulga isikukaitsevahendite ja desoainega. Ka linna koostööpartnerid, sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingud said linnalt maske. Oleks olnud mõeldamatu, et iga kool, lasteaed või ühing oleks pidanud üksi ja eraldi nende soetamisega tegelema.

Selle kokkuvõtte kirjutamise ajaks on üksnes eriolukorra tõttu linna rahakotist kulutusi tehtud 56 481 euro jagu. Loodame, et riik kompenseerib meile selle kulu.