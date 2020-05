Sõlmitud leping ei päästnud. Vald ei lase ehitajat vallamaja rajama

Jaanuaris tegid vallatöötajad eesotsas vallavanem Alar Karuga (keskel) kunagises vallamajas suurpuhastust, et hoone ehitajale üle anda. Ehitus jääb aga ära. FOTO: Marko Saarm

Ehitusfirma Silindia juht Toomas Perve tunnistas, et tema töökogemuses pole olnud seni juhust, kus mõni vald või linn on töö üles öelnud pärast seda, kui ehitusleping on sõlmitud. Nüüd kavatseb Viljandi vald seda kolmapäeval teha ning Viiratsisse jääks vallamaja ehitamata.