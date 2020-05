Kaks pakkujat tundsid huvi kolme krundi hoonestusõiguse vastu ning omanikku vahetasid need alghinnaga. Müüdud kruntide suurus oli 4600–4800 ruutmeetrit ning nende eest maksti 9200–9600 eurot.

Tootmis- ja laohooned

Vallavanem Alar Karu nentis, et enne eriolukorra väljakuulutamist oli oksjonist huvitujaid märksa rohkem ja nende seas oli nii mõnigi tuntud firma. «Võimalik, et eriolukord on sundinud kasvuplaane kärpima ja seetõttu ei julgenud nad investeerida,» mõtiskles ta.