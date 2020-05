Suure-Jaani OTT korraldab taluturgu

Ettevõtmise taga seisab Suure-Jaani OTT-i rajaja ja eestvedaja Lyzell Lohvart-Urve, kes kolm aastat tagasi Põhjaka külla tallu kolis ning soovib nüüd ostjaid ja tootjaid kokku viia. Lohvart-Urve lisas, et ta ise on piirkonnas uustulnuk ja kahe väikese lapsega kodune ning soovib ümbruskonna inimestega rohkem lävida ja leida mõttekaaslasi, kes hindavad värsket kodumaist toitu ja kohalikke tooteid.

Taluturg leiab aset esimest korda ning praeguseks on end kirja pannud 14 müüjat, kelle seas on palju käsitöölisi. Müügil on näiteks õunamahla ning kokaoskustega tailanna tuleb oma toidukaupa pakkuma.