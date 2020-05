Go Bus avab Valga–Tallinna bussiliini

Go Busi juhataja Andrei Mändla sõnul on sõitjate nõudlus regulaarse Valga–Tallinna bussiühenduse järele suur. "Otsustasime uue liini Valga–Tallinn avada, sest sõitjad on meie poole pöördunud regulaarse bussiühenduse taastamise sooviga ning varem sel liinil sõitjaid teenindanud ettevõte ei ole liiklust avanud ka pärast eriolukorra lõppu," lausus ta.

Go Bus paneb Valga–Tallinna liini käiku 29. mail. Valgast Tallinna väljub buss iga päev kell 7.00. Tõrvas peatub see kell 7.30 ja Viljandis kell 8.40. Tallinnast Valka väljub buss kell 15.00. Viljandis peatub see kell 17.10, Tõrvas kell 18.07 ning Valka jõuab see kell 18.40. Buss sõidab läbi Tõrva, Karksi-Nuia, Viljandi ja Mäo ning erinevalt senisest ühendusest ei ole peatust Türil ja Paides.

"Liini hakkavad teenindama täismugavusega suured reisibussid. Uus sõiduaeg Tallinnast Valka on kolm tundi ja 40 minutit ehk varasemaga võrreldes on sõit ligi pool tundi lühem," rääkis Go Busi juhataja. "Ühtlasi on see kõige kiirem võimalus bussiga Tallinna ja Viljandi vahel liikuda, sest sõiduaeg nende kahe linna vahel kestab kaks tundi ja kümme minutit."

Ühtlasi tuletas Andrei Mändla kõigile sõitjatele meelde, et eriolukorra lõppemisest hoolimata tuleb enda, oma lähedaste ja kaassõitjate tervise huvides kinni pidada terviseameti hügieenisoovitustest.